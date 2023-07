Claudio Sala, ex calciatore, ha parlato a Tuttosport, del calciomercato del Torino citando Singo (fortemente seguito dall’Inter)

Claudio Sala, ex calciatore, ha parlato a Tuttosport, del calciomercato del Torino citando Singo e Schuurs (seguiti dall’Inter).

LE PAROLE – «Singo si può sacrificare: può essere un valore aggiunto in fase offensiva, ma partendo dal basso fatica a proporsi in fase offensiva. Schuurs? Intendiamoci, Schuurs è Schuurs e del suo valore in giro se ne trovano pochi, però il brasiliano mi ha sempre dato una sensazione di sicurezza. Se l’olandese andrà ceduto per ragioni di bilancio, bene venga rimpiazzato con Becao».

L’articolo Calciomercato Inter, Sala: «Singo si può sacrificare» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG