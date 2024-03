Calciomercato Inter, Sanchez dirà addio in estate? Ecco cos’è cambiato con le ultime gare nelle quali il cileno ha brillato

Tra i piani del calciomercato Inter c’era anche quella di cercare un sostituto di Alexis Sanchez per la prossima stagione. Il cileno ha firmato un contratto annuale con i nerazzurri in estate, e l’idea del club – soprattutto dopo i primi mesi deludenti – era quella di cercare un profilo diverso e più di prospettiva.

Calciomercato.com spiega cosa è cambiato dopo le ultime gare disputate dall’attaccante, che è risultato determinante con gol e assist (specie nel match di ieri contro il Genoa). La trasformazione in positivo del calciatore non è passata inosservata alla società di Viale della Liberazione, che per il momento resta convinta di salutarlo al termine della stagione. La porta non è però del tutto chiusa e un ulteriore suo exploit nel finale di stagione, potrebbe convincere i dirigenti a cambiare idea su di lui (anche perché nella prossima stagione le partite e gli impegni saranno ancora di più).

