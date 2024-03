Il difensore del Bayern Monaco, dopo la vittoria sulla Lazio, commenta il campionato di Serie A soffermandosi su Juve ed Inter

Intervenuto ai microfoni della Mediaset al termine di Bayern Monaco Lazio, il difensore dei bavaresi, Matthijs De Ligt, rivolge la sua attenzione al campionato di Serie A di quest’anno. Le parole dell’olandese sulla sua ex Juve e sul cammino dell’Inter.

SERIE A – «Juve? Ovviamente adesso hanno perso qualche partita, stanno facendo un buon lavoro con i giovani, Allegri ha creato un bel gruppo. Per me sono una squadra divertente da vedere, ovviamente l’Inter quest’anno è incredibile ma spero che possa continuare così, sono secondi in classifica e spero che possano arrivare in Champions».

L’articolo De Ligt controcorrente: «Juve squadra divertente da vedere, ma l’Inter quest’anno è incredibile» proviene da Inter News 24.

