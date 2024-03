L’ex difensore e capitano dell’Inter, Andrea Ranocchia, commenta la stagione dei nerazzurri e le loro chance di arrivare in fondo in Champions

Intervenuto dagli studi Mediaset nel postpartita di Bayern Monaco Lazio, Andrea Ranocchia si sofferma sulla stagione dell’Inter di Simone Inzaghi e sulle chance che hanno i nerazzurri di andare fino in fondo in Champions League come l’anno scorso.

INTER IN FONDO IN CHAMPIONS? – «Secondo me se la può giocare benissimo, dipenderà molto dai prossimi accoppiamenti anche se ovviamente deve ancora passare questo turno. Sicuramente gioca bene, è tra le squadre pretendenti. Ma per alzare un trofeo devi affrontare ancora le più forti, è presto».

IN COSA È MIGLIORATA? – «Nella rosa, è veramente ampia ora. Scherzavo col mister perché fare certe scelte è difficile, devi tenere fuori dei giocatori che giocherebbero in ogni squadra ma ovviamente per lui è meglio così. Poi la finale di Champions, anche se persa, ha dato una spinta in più alla squadra».

CHI MI HA SORPRESO PER RENDIMENTO? – «Dico Thuram, ci avevo giocato contro quando giocava come esterno e non mi aveva fatto tutta questa impressione, mi ha assolutamente stupito. E ha dei colpi da campione».

CHE CLIMA TROVERÀ L’INTER A MADRID? – «Sarà molto difficile, loro lì tirano fuori qualcosa in più, l’allenatore sappiamo com’è caratterialmente e li caricherà. L’Inter dovrà fare la sua partita sapendo che troverà un ambiente tosto».

L’articolo Ranocchia fiducioso: «L’Inter può giocarsi la Champions, mi ha stupito Thuram. A Inzaghi ho detto una cosa» proviene da Inter News 24.

