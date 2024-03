Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha detto la sua su Inter Genoa, giudicando duramente l’operato dell’arbitro

Nel corso di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio, Stefano Impallomeni si è soffermato su Inter Genoa e sulla prestazione negativa dell’arbitro Ayroldi.

ERRORI ARBITRALI IN INTER GENOA – «Siamo di fronte a un’ansia da prestazione. Non posso pensare alla scarsezza totale della classe arbitrale, quindi è un’ansia da prestazione legata al giudizio severo di Rocchi. C’è una classifica per chi aspira a fare una carriera, mentre chi è ai titoli di coda che ha da perdere? E al netto degli errori hanno comunque personalità questi ultimi. Ieri tralasciando il rigore, ridicola l’ammonizione a Lautaro».

SULLA PRESTAZIONE DEI NERAZZURRI – «Se fosse andata sul 3-0 avremmo visto una goleada invece il Genoa ha rimesso in discussione una partita in cui ho visto l’Inter in difficoltà nella seconda parte e grandi meriti vanno al Genoa. Ma è un’Inter forte, consapevole».

