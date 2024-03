L’Inter vuole fermamente che Simone Inzaghi rimanga al timone dei nerazzurri, lanciati in una stagione incredibile: l’idea per il rinnovo

Come si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non è questo il momento adatto in casa Inter per parlare del rinnovo di Simone Inzaghi.

Come già avvenuto in passato, si tratterà a fine della stagione nell’interesse di tutti, inclusivamente dell’allenatore stesso. Si sta pensando di proporre a Simone un’estensione contrattuale fino al 2026, eventualmente con l’opzione per il 2027, con un adeguamento sensibile rispetto al suo attuale stipendio di 5,5 milioni di euro.

