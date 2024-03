Davide Frattesi e Hakan Calhanoglu sono attualmente infortunati all’Inter: ecco quando è previsto il loro rientro tra i nerazzurri

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’è gran fermento in casa dell’Inter per le condizioni di Frattesi e Calhanoglu.

Questa mattina riprenderà l’allenamento dei nerazzurri, con particolare attenzione alle condizioni del centrocampista italiano. Durante la partita contro il Grifone ha interrotto il riscaldamento per tornare in panchina con evidenti segni di dolore.

Come spiegato da Inzaghi dopo la partita, sembra che Frattesi abbia fermato tutto in tempo, ma solo oggi verrà valutata la situazione più approfonditamente. Nessun esame medico al momento per lui, sperando di riaverlo a disposizione per la partita di sabato contro il Bologna. Lo stesso obiettivo vale per Calhanoglu, che dopo un lieve fastidio all’adduttore durante la partita contro il Lecce dovrebbe rientrare nel gruppo domani per una valutazione al Dall’Ara e tornare titolare mercoledì contro il Madrid.

L’articolo Inter, novità sul rientro di Frattesi e Calhanoglu: le ULTIME proviene da Inter News 24.

