L’Inter continua a inanellare successi uno dopo l’altro. L’ultimo, non da meno, il dato sui tifosi a San Siro: ecco i dettagli

E’ un’Inter destinata a non fermarsi quella messa su da Simone Inzaghi: uno schiacciasassi che demolisce ogni record con una facilità incredibile.

Secondo la Gazzetta dello Sport, con i 75.421 spettatori presenti al Meazza per Inter-Genoa, il totale delle presenze in campionato per le partite casalinghe dei nerazzurri ha superato il milione. Il conteggio si attesta a 1.023.431, con una media di 73.102 spettatori a partita, confermando il costante sold-out quando gioca l’Inter. Inoltre, come evidenzia la Gazzetta, la squadra deve ancora affrontare a casa Napoli, Empoli, Cagliari, Torino e Lazio in questo campionato.

L’articolo L’Inter non si ferma più: sfondato quel record a San Siro! proviene da Inter News 24.

