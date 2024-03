Calciomercato Inter: si allontana il rientro di Valentin Carboni? Sarebbe la contropartita per lui. Le strategie

Secondo Tuttosport le dinamiche del calciomercato Inter potrebbero tenere lontano Valentin Carboni dalla squadra di Inzaghi, almeno per un’altra stagione.

Stando a quanto riporta il quotidiano, il gioiello classe 2005 sarebbe stato proposto nuovamente al Monza per un altro anno di prestito. Un discorso che rientrerebbe nei dialoghi per riportare Di Gregorio all’Inter come vice-Sommer, insieme al cartellino di Oristanio.

