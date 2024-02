Calciomercato Inter, si allontana la pista Tomiyasu! Ecco cos’è successo con il difensore centrale dell’Arsenal che piaceva ai nerazzurri

Accostato al calciomercato Inter in estate, ed anche al Milan ancor più di recente, il futuro di Takehiro Tomiyasu sembra sarà ancora lontano dall’Italia. L’ex difensore del Bologna era finito nel mirino dei nerazzurri e dei rossoneri, ma le operazioni non sono mai state veramente intavolate.

Il giapponese classe 1998, come riportato da Calciomercato.com, adesso è pronto a rinnovare il proprio contratto con l’Arsenal (era in scadenza a giugno 2025). I Gunners blindano così il centrale, il quale era stato acquistato nel 2021 dal Bologna per 18,6 milioni di euro.

