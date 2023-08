Nelle ultime ore l’Inter ha intensificato i contatti col Sassuolo per il centrocampista Maxime Lopez: calciomercato aperto?

Come rende noto Sportmediaset, nelle ultime ore i contatti tra l‘Inter e il Sassuolo sono diventati più fitti, mantenendo vivo il calciomercato nerazzurro.

In particolare, la dirigenza nerazzurra non sarebbe convinta di Stefano Sensi come alternativa a Calhanoglu (ma non pensa affatto alla cessione). Situazione che avrebbe accelerato la trattativa last-minute per Maxime Lopez, mediano neroverde con le caratteristiche giuste per puntellare il reparto.

Visti gli ottimi rapporti tra le due società, non è da escludere un colpo di mercato last-minute.

