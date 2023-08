Dino Toppmoller, allenatore dell’Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa del comportamento di Kolo Muani, che è fuggito a Parigi per trattare con il PSG

PAROLE – «La considero una grande opportunità per noi, come gruppo. Non siamo qui a lamentarci, l’Eintracht è sempre più grande di un singolo giocatore. Se il comportamento di Kolo Muani gli darà ragione? Vedremo, non posso rispondere. Dovremo aspettare e vedere cosa succederà nei prossimi giorni».

