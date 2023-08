Oscar Damiani smorza l’entusiasmo per l’arrivo di Benjamin Pavard tra le fila dell’Inter: le parole dell’agente FIFA

Oscar Damiani, nell’intervista a Radio Punto Nuovo, non vede di buon occhio l’arrivo di Benjamin Pavard all‘Inter. Ecco le dichiarazioni.

PAVARD- «Pavard-Inter? Non è un campionissimo, altrimenti non sarebbe andato via dal Bayern. E’ un buon giocatore e darà il suo contributo, ma come elemento della rosa nell’Inter».

L’articolo Damiani su Pavard: «Buon giocatore, ma non campionissimo» proviene da Inter News 24.

