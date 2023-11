Nicolò Schira ha confermato l’interesse dell’Inter nei confronti di Mehdi Taremi, dando aggiornamenti di calciomercato

Come scrive Nicolò Schira su Twitter, la pista di calciomercato che conduce Mehdi Taremi all’Inter si fa sempre più concreta.

TAREMI – Il contratto di Mehdi #Taremi con #Porto scade a giugno 2024 e al momento non c’è alcun accordo per il prolungamento. #Inter sono ancora interessati a ingaggiarlo come free agent da luglio e stanno pianificando di offrire un contratto fino al 2027 cercando di anticipare la concorrenza.

L’articolo Calciomercato Inter, Taremi pista confermata da Schira: ecco l’idea dei nerazzurri proviene da Inter News 24.

