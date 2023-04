Calciomercato Inter: un club tedesco che milita in Bundesliga avrebbe messo gli occhi su Robin Gosens

Il futuro di Robin Gosens in nerazzurro è ancora tutto da scrivere. Il numero 8 è dietro a Dimarco nelle gerarchie dell’Inter e, viste le grandi prestazioni dell’italiano, difficilmente riuscirà a colmare il gap. Stando a quanto riportato da Kicker, sul laterale tedesco avrebbe messo gli occhi il Wolfsburg sotto grande richiesta del tecnico Niko Kovac. Il club starebbe cercando un sostituto per Paulo Otavio che ha rifiutato le offerte di rinnovo contrattuale, e Gosens è in cima alla lista dei desideri.

