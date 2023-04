Il Milan vuole giocare d’anticipo e proporre il rinnovo a Mike Maignan, soprattutto dopo le prestazioni contro il Napoli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoneri sarebbero intenzionati a far firmare a inizio luglio il prolungamento di contratto con adeguamento. Si parla di 2028 come scadenza e oltre i 3 milioni come ingaggio.