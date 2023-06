Calciomercato Inter, un nuovo nome dalla Francia per l’attacco di Inzaghi: i dettagli sulla trattativa

Si cerca un attaccante in casa Inter, in attesa di capire l’evoluzione delle situazioni legate a Dzeko, Correa e Romelu Lukaku.

La Stampa ci lancia però un nuovo nome per l’attacco nerazzurro: il club starebbe seguendo fortemente Folarin Balogun, centravanti di proprietà Arsenal, ma autore di una stagione super con il Reims: 21 gol per lo statunitense in Ligue 1 lo rendono un’alternativa a Thuram.

L’articolo Calciomercato Inter, un nuovo nome dalla Francia per l’attacco di Inzaghi: i dettagli proviene da Inter News 24.

