Continua il calciomercato dell’Inter, questa volta con protagonista Radu, che potrebbe già lasciare il Bournemouth

Ionut Radu, portiere dell’Inter in prestito al Bournemouth, potrebbe cambiare nuovamente aria in questione sessione di mercato come spiega Tuttomercatoweb.

Su di lui ci sarebbe infatti l’interesse del Nizza oltre che di alcune squadre inglesi. Non è da escludere poi l’inserimento di qualche italiana.

L’articolo Calciomercato Inter, una big francese su Radu: lo scenario proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG