Il calciomercato Inter passa anche dal futuro di Valentin Carboni, un club di Premier League si muove così, ecco il particolare retroscena

Continua a tenere banco, in tema di calciomercato Inter, il futuro di Valentin Carboni. Come riportato quest’oggi da calciomercato.com, il club nerazzurro starebbe ragionando proprio in questi giorni sul proprio tesserato in prestito al Monza. In pochi infatti, si sarebbero mai potuti aspettare un evoluzione così decisiva del talento meneghino nel nostro campionato.

Dopo il secco no alla Fiorentina arrivato nella sessione di mercato invernale (i viola si vocifera avessero offerto 15 milioni di euro), ecco che per la società lombarda sembrerebbe profilarsi all’orizzonte una nuova pretendente. Parliamo del Newcastle, che avrebbe più volte inviato i proprio osservatori in Italia per seguire da vicino la giovane promessa.

L’articolo Calciomercato Inter, Valentin Carboni in bilico: svelata la mossa di un club di Premier proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG