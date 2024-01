Dopo la rescissione con l’Inter Ajara potrebbe iniziare una nuova avventura in Arabia

Nelle scorse ore l’Inter ha annunciato così la rescissione di Ajara, scuotendo il calciomercato dell’Inter Women. «FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto dell’attaccante camerunense Ajara Njoya. Il Club desidera ringraziare Ajara per il contributo dato in questi anni in nerazzurro e le augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale».

La giocatrice potrebbe ripartire dall’Arabia, come svelato da Inter TV durante la sfida tra le Inter Women e Napoli.

