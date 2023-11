Calciomercato Juve: 5 nomi per Giuntoli in Serie A. Due sono delle sorprese, ecco chi è sul taccuino della dirigenza bianconera

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, il calciomercato Juve ha messo nel mirino cinque giocatori militanti in Serie A per rinforzare la sua squadra in vista delle prossime sessioni dei trasferimenti.

Oltre ai già noti Colpani del Monza, Samardzic dell’Udinese e Zielinski del Napoli, i candidati nuovi sono quelli di Dorgu del Lecce e Ferguson del Bologna.

