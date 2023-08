Calciomercato Juve, i bianconeri vogliono chiudere per Habib Diarra, sul calciatore ci sono però anche i club della Premier

La Juve al lavoro sul calciomercato per rinforzare il centrocampo. Come riportato da Sportmediaset, perde quota l’ipotesi Amrabat, mentre rimane stabile Habib Diarra.

I bianconeri vorrebbero accelerare per il classe 2004 del Strasburgo. Su di lui c’è da battere infatti la concorrenza del Burnley in Premier League. La squadra neopromossa al momento non ha ancora inviato offerte, ma lo segue con attenzione.

