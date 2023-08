Calciomercato Juve, una big inglese piomba sull’obiettivo dei bianconeri a centrocampo: c’è un’offerta difficile da superare

La Juve non chiude ancora il calciomercato in entrata. Tra gli obiettivi dei bianconeri per rinforzare il centrocampo c’è ancora Khephren Thuram del Nizza. Sul calciatore francese figlio e fratello d’arte, però, c’è da battere la forte concorrenza inglese.

Secondo quanto riportato da Fichajes.com, il calciatore è finito nel mirino del Liverpool. I Reds, dopo aver fallito l’acquisto di Caicedo, hanno deciso di puntare su Thuram. Pronta per il Nizza un’offerta da 50 milioni.

