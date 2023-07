Calciomercato Juve, possibile addio a sorpresa adesso: c’è anche Mattia Perin in uscita in casa bianconera. Le ultime

Come scrive la Gazzetta dello Sport, senza Europa la Juventus non può permettersi il lusso economico di trattenere in rosa due portieri del calibro di Szczesny e Perin e, così, starebbe pensando di vendere uno dei due.

L’estremo difensore polacco non appare però interessato ad intraprendere nuove esperienze e, per questo, ad essere ceduto potrebbe essere l’ex numero uno del Genoa, che in Italia e all’estero conta diversi estimatori.

