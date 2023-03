Calciomercato Juve: c’è l’indizio su Grimaldo. Si avvicina il terzino? Il Benfica sta per chiudere per il suo sostituto

Il Benfica starebbe pensando a Kerkez per rinforzare la fascia sinistra che molto probabilmente tra qualche mese sarà orfana di Grimaldo, in scadenza.

Secondo quanto riportato da Record, l’esterno dell’Az Alkmaar ed ex Milan potrebbe finire in Portogallo in estate. In tal senso si sarebbe già tenuto un incontro dall’esito molto positivo. Un altro indizio che porta al mancato rinnovo e all’imminente uscita del terzino spagnolo che piace e non poco al calciomercato Juve, ma non solo.

The post Calciomercato Juve: c’è l’indizio su Grimaldo. Si avvicina il terzino? appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG