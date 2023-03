Calciomercato Juve, italiani e tosti: il club ha scelto i due obiettivi per il centrocampo. D’ora in poi saranno quasi tutti così

Come spiega Tuttosport il calciomercato Juve sarà sempre più orientato ai talenti italiani. Le motivazioni? La prima è legata alla volontà/necessità di poter mandare in campo una squadra

forte di uno spiccatissimo senso si appartenenza, in grado di regalare un valore aggiunto soprattutto nei momenti di difficoltà; la seconda al piacere di continuare a caratterizzarsi per quella società che nel solco di una tradizione ormai storica rappresenta l’essenza e l’eccellenza del calcio made in Italy come raccontano le formazioni mondiali azzurre. Ecco perché i primi due obiettivi per l’estate sono Frattesi del Sassuolo e Rovella del Monza che sarà richiamato alla casa base.

