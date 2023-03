Calciomercato Juve: stravolti i piani sul futuro di Cuadrado? Ultime sul colombiano a cui tra qualche mese scade il contratto

Come scrive il Corriere dello Sport la prossima sarà la presenza numero 300 per Juan Cuadrado con la maglia della Juventus.

Il contratto di Cuadrado è in scadenza a giugno ma il finale potrebbe non essere scontato come fino a poco tempo fa sembrava. L’idea di rinnovamento generazionale aveva fatto propendere la società per non rinnovare il rapporto con il colombiano. Ora però qualcosa si sta muovendo: l’incertezza sulla Juve che sarà da qui a pochi mesi, con la programmazione appesa alle vicende extra calcistiche, e gli esigui margini per fare mercato la prossima estate stanno facendo riflettere alla Continassa. L’affidabilità di Juan, d’altra parte, non si discute e Allegri è il suo primo sponsor; del resto pure il giocatore gradirebbe rimanere in bianconero e per questo, almeno al momento, non ha ascoltato le diverse sirene che si sono manifestate dall’Italia e dall’estero.

