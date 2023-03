Manovra stipendi Juve: in arrivo maxi multa. Ma una penalizzazione esclude l’altra Cosa rischia il club bianconero

La domanda, ormai rituale, ma in questo caso più che mai opportuna. Cosa rischia la Juve per la manovra stipendi? Una multa, anzi una maxi multa, se ci si mette a calcolare le cifre inserite nelle diverse side letter non depositate in Lega e in Federcalcio. O una multa più «uno o più punti di penalizzazione». Quanto ai dirigenti coinvolti, l’inibizione dovrebbe essere di «durata non inferiore a sei mesi».

Tuttavia, spiega La Gazzetta dello Sport, sembra davvero difficile pensare che a un penalizzazione shock se ne aggiunga un’altra. Tanto più riflettendo sul fatto che il meno 15 parte dal concetto di «mancata lealtà», che i giudici di appello hanno declinato in maniera addirittura più pesante rispetto a quanto aveva chiesto il procuratore Chiné (meno 9). Insomma, la conferma del meno 15 potrebbe convincere i giudici a scegliere la strada della maxi multa. Ogni giudizio fa storia a sé, peraltro si tratta di collegi di composizione ovviamente differente, ma una «contaminazione» fra le diverse corsie giudicanti non si può escludere.

