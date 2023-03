Calciomercato Juve: Morata al 33 percento tornerà. Le ultime sul futuro dell’attaccante spagnolo

Il futuro di Morata è un’incognita. Per lo spagnolo che ha il contratto in scadenza a fine stagione, ci sono tre ipotesi di calciomercato:

come riportato da Calciomercato.com la prima è il rinnovo con l’Atletico Madrid per altri due anni; la seconda prevede l’addio al termine della prossima stagione, alla naturale scadenza del contratto con i colchoneros; la terza è il ritorno in estate inItalia, le ipotesi Juventus e Milan restano vive.

The post Calciomercato Juve: Morata al 33 percento tornerà. Le ultime appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG