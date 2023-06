Calciomercato Juve, club chiaro con Allegri: lui può partire. La società metterà in chiaro le cose

Stando a quanto riferito da Tuttosport il club sarà chiaro con Allegri nel prossimo vertice anche in tema calciomercato Juve.

Dusan Vlahovic è un elemento che potrebbe essere sacrificato in estate nell’ottima di un aggiustamento del bilancio che non potrà contare, come noto, sugli introiti della Champions.

