Mourinho: «Risultato ingiusto, l’arbitro sembrava spagnolo». L’allenatore della Roma dopo la finale persa col Siviglia

Mourinho a Sky Sport ha commentato la finale di Europa League persa dalla Roma col Siviglia non risparmiando una critica all’arbitro Taylor.

L’ANALISI – «Usciamo di qua morti, siamo morti di stanchezza fisica e mentale, siamo morti perché pensiamo sia un risultato ingiusto e che ci siano tanti episodi di cui parlare. Non vedo la coppa, ma siamostanchi morti. Dico sempre che si possono perdere le partite di calcio, ma mai la dignità e la professionalità. Ho vinto cinque finali europee, ho perso questa e non torno a casa più orgoglioso di questa volta. I ragazzi hanno dato tutto durante tutta la stagione».

ATTACCO ALL’ARBITRO – «L’arbitro sembrava spagnolo, ma noi abbiamo dato tutto. C’è chi doveva prendere il secondo giallo per il fallo di mano e poi è stato rigorista, che ingiustizia».

FUTURO – «Lunedì vado in vacanza e dopo si vedrà. Io devo lottare per questi ragazze e lottare vuol dire anche non dire che obiettivamente rimango».

