Calciomercato Juve, colpo di scena: Milik ceduto per far spazio a Lukaku? L’indiscrezione sul possibile avvicendamento nel reparto offensivo

Come riporta il Corriere dello Sport dalla Continassa non considerano cedibile il solo Vlahovic, ma anche Kean, Chiesa e paradossalmente Milik – appena riscattato – potrebbero partire in caso di offerte.

Tutto per fare spazio, di campo e di costi, a Lukaku: per il quotidiano romano il belga resta vicinissimo al calciomercato Juve.

