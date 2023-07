Calciomercato Juve: De Zerbi beffa Giuntoli? L’obiettivo ora può sfumare per il rilancio del Brighton

Come spiega Tuttosport lo Spezia non scende dalla valutazione di 15 milioni di euro per Emil Holm, obiettivo del calciomercato Juve.

Per Holm, lo Spezia ha tre discorsi avviati: una offerta concreta dall’Inghilterra di 9,5 milioni, due incontri con la Juventus e un sondaggio da parte dell’Atalanta. Il club bianconero vorrebbe inserire nella trattativa De Winter e Huijsen ma la distanza tra il club ligure e quello torinese sarebbe comunque importante. Attenzione però al Brighton che oggi potrebbe rilanciare l’offerta a 12 milioni.

The post Calciomercato Juve: De Zerbi beffa Giuntoli? L’obiettivo ora può sfumare appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG