Castagne Juve, dopo Weah il belga è l’obiettivo per la fascia: cosa manca per il colpo. La situazione di mercato

Castagne è l’obiettivo di mercato della Juve per la fascia dopo aver piazzato il colpo Weah. Come spiegato da Calciomercato.com c’è l’intesa tra il giocatore e i bianconeri, ma manca l’accordo col Leicester per il trasferimento del belga.

Per la Juve Castagne sarebbe il “concorrente” di Weah sulla fascia capace di garantire più copertura difensiva e di portare maggiore esperienza rispetto all’americano.

