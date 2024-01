Calciomercato Juve: decisione presa su Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge. Le ULTIME novità sul loro futuro

Come confermato da Tuttosport, Matias Soulé, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge rimarranno al Frosinone fino al termine della stagione, per poi fare ritorno alla Juve in estate.

Nessun rientro anticipato, dunque, o cessioni all’estero: i tre talenti bianconeri concluderanno la stagione in Serie A.

