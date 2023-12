Calciomercato Juve, doppio colpo dal Manchester United? Giuntoli si sarebbe messo al lavoro per prenderli entrambi

Come scrive il quotidiano britannico The Sun, per il calciomercato Juve molto presto potrebbero arrivare novità dall’Inghilterra e più precisamente dal Manchester United.

I Red Devils sarebbero infatti disposti a lasciar partire sia Jadon Sancho che Donny Van de Beek a gennaio per una cifra totale di 30 milioni di euro. Entrambi accostati al club bianconero, che ora dovrà fare le sue valutazioni.

