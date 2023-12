La Juventus di Massimiliano Allegri vola in campionato e il confronto con i punti guadagnati in classifica dalla passata stagione parla chiaro

Continua il buon momento della Juventus di Massimiliano Allegri in campionato. Come riportato stamane da TMW, rispetto all’anno scorso, il club bianconero è tra quelli ad avaer guadagnato un maggior numero di punti in classifica.

Segna un netto +5 infatti il dato confrontato proprio con la passata stagione per la Vecchia Signora. Da segnalare il +8 dell’Inter, il +6 del Bologna e dall’altro canto il -14 del Napoli ed il -10 della Lazio, le due compagni meno virtuose in tal senso.

