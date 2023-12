Enrico Varriale non ha alcun dubbio, l’Inter di Inzaghi è la favorita per lo Scudetto rispetto a Napoli, Juventus e Milan, spiegato il motivo

Altro che Milan, Juventus o Napoli. Dopo la vittoria nerazzurra contro la compagine partenopea il noto giornalista Enrico Varriale ha espresso il suo pensiero sulla lotta scudetto (dove vede l’Inter come favorita) sul proprio profilo Twitter.

LOTTA SCUDETTO – «Ha il sapore del passaggio di consegne Napoli-Inter. Uno 0-3 bugiardo con episodi che girano tutti a favore dell’Inter. Dalla traversa di Politano, al 1°gol viziato da un fallo evidente non visto da Massa che nega pure un rigore a Osimhen, a 3 paratissime di Sommer. Per il Napoli arriva il 5° KO stagionale al Maradona nonostante il lavoro di Mazzarri alle prese con una situazione non semplice per gli errori precedenti pure del presidente. Inter che si conferma la squadra migliore del campionato netta favorita per lo scudetto».

