La Juventus di Massimiliano Allegri vede un rendimento positivo nella valutazione dei propri giovani, ecco quelli rivalutati dal tecnico

Continua l’ottimo momento della Juventus, oltre un ritmo di media punti a dir poco eccezionale, la squadra di Massimiliano Allegri palesa ottimi risultati anche per quanto concerne la valutazione della propria rosa.

Come riportato stamane da La Gazzetta dello Sport infatti, il tecnico della Vecchia Signora è riuscito a valorizzare e non poco molti dei gioielli più preziosi del proprio arsenale. Da Federico Gatti a Daniele Rugani, passando per Andrea Cambiaso e Weston McKennie. Tutti giocatori che hanno migliorato il proprio rendimento (ed il prezzo del cartellino). Basti pensare alla valutazione del centrocampista americano ora vicina ai 25 milioni di euro.

