Non ha dubbi Arrigo Sacchi, non solo l’Inter ma anche il Napoli è in lotta scudetto con la Juventus, spiegato il perchè

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport dopo Napoli-Inter, Arrigo Sacchi ha parlato della lotta scudetto. Non solo la Juventus e il club nerazzurro, anche i partenopei sono ancora in corsa.

CORSA SCUDETTO– «Ha undici punti di distacco dall’Inter, è vero, ma io ho visto una squadra viva, volenterosa, compatta»

QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI SACCHI

