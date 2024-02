Calciomercato Juve, Martinez Quarta ma anche due alternative per rinforzare la difesa. Possibile colpo dall’estero

Come riferito da Tuttosport, per il calciomercato Juve in entrata si è parlato anche del possibile arrivo di Martinez Quarta, vista la situazione contrattuale con la Fiorentina (è in scadenza nel 2025).

Giuntoli, però, guarda anche alle possibili occasioni provenienti dall’estero: c’è Hermoso dell’Atletico, anche lui in scadenza nel 2025, oltre a Kelly del Bournemouth, che invece lascerà il club inglese la prossima estate. Il colpo per la difesa potrebbe arrivare proprio da qui.

The post Calciomercato Juve, due alternative a Martinez Quarta: possibile colpo per la difesa dall’estero appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG