Il giornalista Giovanni Capuano parla così delle critiche all’indirizzo di Massimiliano Allegri da parte dei tifosi Juve

Giovanni Capuano, per DerbyDerbyDerby, ha così analizzato la situazione degli allenatori delle big, tra cui anche la Juve.

IL COMMENTO – «Oggi Simone Inzaghi non è più Scemone ma è il Demone e il suo calcio viene studiato in Europa per bellezza e funzionalità. Vola verso lo scudetto della seconda stella, in estate l’Inter gli proporrà un nuovo contratto più lungo e ricco e a San Siro è adorato da tutti, compreso quelli che prima lo chiamavano Scemone. Ha cambiato il finale della storia con il suo lavoro e grazie alla protezione fattuale dei dirigenti, magari pure per mancanza di vere alternative. Però la storia del (fu) Scemone da Piacenza dice anche che i club fanno bene a fottersene degli #Out dei social e a pesare i propri dipendenti nella quotidianità, anche a costo di diventare impopolari. Quindi sì… Ha fatto bene un anno fa l’Inter e stanno facendo bene oggi Milan e Juventus con Padre Pioli e l’odiatissimo Allegri».

