Calciomercato Juve, cambiato il futuro di un elemento della rosa bianconera che ha convinto tutti. Le ultime novità

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, a meno di offerte di un certo tipo, Andrea Cambiaso non lascerà la Juventus e verrà confermato nella rosa per la prossima stagione.

L’esterno ha dato ottime risposte in questo pre-campionato e ha convinto anche Allegri a trattenerlo. Impressionato in positivo, il tecnico ritiene infatti l’ex Genoa e Bologna una risorsa importante per le fasce.

