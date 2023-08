Roberto Boninsegna, ex centravanti della Juve, ha parlato dei possibili movimenti nel reparto offensivo dei bianconeri

Roberto Boninsegna ha così parlato a Tuttosport dei movimenti offensivi del mercato bianconero.

VLAHOVIC E LUKAKU – «Sono entrambi delle prime punte, il serbo è tutto mancino, il belga un uomo d’area, che gioca con e per la squadra. Vlahovic è un ragazzo interessante e, per quello che ha fatto vedere in campo, Allegri sarà anche soddisfatto di lui, ma se è stato messo sul mercato vuol dire che non ha la piena fiducia del tecnico. Lukaku in campo ha sempre fatto bene e per il gioco di Allegri sembra più funzionale. Certo, il problema si porrebbe se dovessero coesistere».

DALL’INTER ALLA JUVE – «È vero, all’inizio non ci volevo andare, a Torino. Mi sentivo una bandiera inamovibile nerazzurra. Dissi al presidente Fraizzoli: “Alla Juve ci andrà lei”. Ma la società aveva già deciso. E a quei tempi non c’erano molte possibilità di trattare, eri vincolato: o accettavi o venivi messo fuori rosa. Fui obbligato ad accettare. Oggi dico: “Meno male”. In bianconero ho trascorso tre anni splendidi, in una società che era anche una famiglia eccezionale. E ho vinto tanto, due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa di cui conservo ancora il trofeo in miniatura. Ma quella era una squadra talmente forte, gli undici titolari erano tutti da Nazionale».

OBIETTIVO SCUDETTO – «Assolutamente sì. Infatti, sta allestendo una squadra per vincere il campionato».

