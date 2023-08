Allegri “tradisce” Vlahovic per Lukaku: la rivelazione del Corriere dello Sport sulle mosse del tecnico della Juventus

Il Corriere dello Sport riporta una clamorosa rivelazione sulla volontà di Massimiliano Allegri di avere a sua disposizione Romelu Lukaku il più presto possibile.

Continue sarebbero state le chiamate tra il tecnico e il centravanti belga, anche quando la Juventus era in tournée negli USA, con l’intento di tranquillizzare l’ex interista su un suo futuro acquisto. Con sensibilità e discrezione, per provare a non urtare la suscettibilità di Dusan Vlahovic che, di fatto, sarebbe però già stato scaricato.

The post Allegri ha già “tradito” Vlahovic! CorSport: «Chiamate continue con Lukaku e…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG