Vola ai quarti del Mondiale femminile l’Olanda, che supera 2-0 il Sudafrica grazie anche al gol di Lineth Beerensteyn, attaccante di proprietà della Juventus Women.

Lineth Beerensteyn doubles the lead for the Dutch, Lieke Martens gets an assist after her goal was disallowed.#FIFAWWC #NED #RSApic.twitter.com/xFF2brPESR

