Calciomercato Juve, Facundo Rodriguez pronto a vestire la maglia bianconera: già fissate le sue visite mediche

Nuovo colpo in arrivo per il mercato bianconero. In queste ore, secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus definirà con il Valencia l’acquisto del giovane difensore uruguaiano Facundo Gonzalez, che andrà poi a sostenere le visite mediche di rito con l’inizio della nuova settimana.

Bisognerà poi provare a convincere Allegri a trattenerlo. Il tecnico, infatti, valuterà da vicino i progressi del 20enne, ma non è da escludere per lui una sistemazione in prestito per farlo abituare al calcio italiano.

