Lisa Boattin, esterno dell’Italia femminile, ha parlato dopo la pesante sconfitta subita contro la Svezia al Mondiale

Lisa Boattin ha commentato tramite i canali social dell’Italia femminile la pesante sconfitta per 5-0 rimediata contro la Svezia.

LE DICHIARAZIONI – «Il risultato è molto pesante. Abbiamo fatto un’ottima partita per i primi 30 minuti secondo me. Poi prendere quel gol ci ha un po’ tagliato le gambe, però dobbiamo crescere anche da questo punto di vista perché prendere un gol non è la fine del mondo. La partita è sempre lunga, invece poi abbiamo un po’ mollato e gli ultimi 10 minuti abbiamo capito come può cambiare la partita. Il risultato è molto pesante, ma è tutto nelle nostre mani e quindi dobbiamo rimboccarci le maniche, continuare a lavorare e stare concentrate per la prossima».

