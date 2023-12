Calciomercato Juve, ecco lo scenario in vista della finestra di gennaio: due sacrificati dal club bianconero. I dettagli

Come scrive Gazzetta.it, per il calciomercato Juve si profila un nuovo scenario in vista di gennaio. L’obiettivo è sempre quello di rinforzare il centrocampo e i nomi sono i soliti: Hojbjerg, De Paul, Samardzic, Koné, Koopmeiners e Sudakov.

Per arrivare ad uno di questi, però, serviranno almeno due cessioni dolorose, con Iling-Junior e Soulé tra i primi indiziati ad essere sacrificati. Più difficile invece l’addio di Yildiz, ma se qualcuno dovesse arrivare con un’offerta da 40 milioni…

The post Calciomercato Juve (Gazzetta), due sacrificati per il grande colpo. Lo scenario per gennaio appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG