Fino a poche settimane fa, la Inter sembrava il club più solido d’Italia. Sul campo, dominava in campionato con una sicurezza disarmante; fuori, la macchina nerazzurra viaggiava compatta, senza incrinature.

Basta però una notte europea per cambiare tutto. La sconfitta cocente in Champions League ha rappresentato uno spartiacque imprevisto e doloroso. Da lì, la rottura con Simone Inzaghi si è consumata in fretta, lasciando Giuseppe Marotta e il resto della dirigenza alle prese con una ricostruzione forzata e accelerata. L’addio del tecnico piacentino ha aperto un vuoto difficile da colmare, anche perché i profili contattati per il dopo-Inzaghi hanno detto “no”. Cesc Fabregas, prima scelta dichiarata, ha preferito restare a Como. Poco dopo, anche Patrick Vieira, attualmente al Genoa, ha declinato l’offerta.

Così, tra il tempo che stringe e un Mondiale per Club all’orizzonte, ad Appiano Gentile si prepara a fare il suo ingresso un nome che da tempo gravita nell’universo interista: Christian Chivu. Ex leggenda nerazzurra, il romeno conosce l’ambiente, gode della fiducia di molti e rappresenta una soluzione che potrebbe garantire continuità e pragmatismo, due qualità fondamentali in un momento di transizione tanto delicato.

Inter, Chivu ha fatto un nome: Giovanni Leoni

Se l’allenatore è (quasi) sistemato, ora tocca al mercato. Dopo aver chiuso per Tijjani Susic e Luis Henrique, operazioni mirate a rinforzare il centrocampo, l’Inter torna a guardare alla difesa. E lo fa partendo proprio dalle indicazioni di Christian Chivu, che ha segnalato alla dirigenza un nome ben preciso: Giovani Leoni, 18 anni, difensore centrale di grande prospettiva che quest’anno ha vissuto la sua definitiva esplosione con la maglia del Parma. Non un nome qualsiasi, ma un pupillo del nuovo tecnico: Chivu ha lavorato a stretto contatto con lui, contribuendo alla sua crescita e promuovendolo a titolare della squadra ducale nell’ultima parte di stagione.

Leoni ha dimostrato solidità, intelligenza tattica e una maturità ben oltre la sua età, attirando le attenzioni non solo dell’Inter ma anche di Juventus e Milan. Valutato circa 10 milioni di euro, il difensore è diventato uno dei gioielli più ambiti del mercato italiano. L’Inter, per assicurarsi le sue prestazioni, dovrà agire con rapidità. Le concorrenti non stanno a guardare, e l’asta potrebbe aprirsi da un momento all’altro. Ma con Chivu in panchina e una conoscenza profonda delle qualità del ragazzo, i nerazzurri partono con un piccolo vantaggio. Resta da vedere se sarà sufficiente per convincere Leoni e soprattutto il Parma, intenzionato a monetizzare al massimo il suo giovane talento.